Банки зобов'язані розкрити повну інформацію про послуги на сайтах через 3 місяці

Національний банк прийняв нові вимоги до розкриття банками інформації про послуги в рекламі і на сайтах, а також рекомендації щодо організації банками розгляду звернень споживачів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Мета нових вимог до розкриття інформації - забезпечити повну, прозору і зрозумілу інформацію про послуги для споживачів.

У свою чергу, рекомендації по роботі зі зверненнями покликані забезпечити якісний розгляд банками звернень і самостійне виправлення виявлених ними порушень прав споживачів.

Банкам потрібно змінити інформацію про послуги на сайтах і в рекламі, щоб відповідати вимогам.

Розуміючи, що це вимагає часу і ресурсів, НБУ дає фінансовим установам 6 місяців для адаптації.

Через три місяці всі банки повинні надавати вичерпну інформацію про послуги на веб-сайті в єдиному уніфікованому форматі.

зокрема, вказувати повну вартість послуги, у тому числі комісії третім особам і платежі за додаткові послуги (наприклад, страхової кампанії, державного реєстратора, нотаріуса, оцінювача), періодичність погашення кредиту, умови дострокового повернення, можливі штрафи в разі невиконання клієнтом зобов'язань і т. п.

Споживач, зайшовши на веб-сайт будь-якого банку, повинен мати можливість завантажити файл з вичерпною інформацією про повної вартості, умови одержання послуги, ризики і т. д., а також легко порівняти послуги декількох різних банків.

Управління захисту споживачів фінансових послуг Національного банку через три місяці почне контролювати дотримання банками цих вимог і здійснювати щоденний моніторинг веб-сайтів.

За нерозкриття інформації про послуги в повному обсязі в законодавстві передбачені штрафні санкції від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний випадок.

Через шість місяців на сайтах банків повинні з'явитися калькулятори для розрахунку витрат або доходів від послуги.

Також через шість місяців запрацюють нові вимоги до розкриття інформації в рекламі.

Реклама так само повинна містити істотні характеристики банківської послуги, зокрема, інформацію про повну вартість, умови одержання послуги, ризики тощо.

Вимоги до розкриття банками інформації затверджено постановою № 141 правління Національного банку україни від 28 листопада 2019.

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