У Києві відкриють рух на Хрещатику у вихідні та святкові дні

Влада Києва з 25 листопада до 26 січня дозволили рух транспорту по вулиці Хрещатик по суботах, неділях, в святкові та неробочі дні, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації у понеділок, 2 грудня.

Наголошується, що таке рішення пов'язане з обмеженнями руху транспорту вздовж Володимирського проїзду на час підготовки та святкування Нового року і Різдва.

Зокрема, з 25 листопада до 26 січня 2020 року:

обмежено рух транспорту вздовж Володимирського проїзду правої смуги в напрямку руху до Михайлівської площі;

заборонено рух всіх видів транспорту вздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі).

Рух транспорту у вихідні на Хрещатику буде діяти до закінчення новорічно-різдвяних свят на Софійській площі.

Як повідомляли Українські Новини, на Софійській площі в цьому році буде класичне європейське Різдво в німецькому стилі і, можливо, жива новорічна ялинка.

Тим часом в Україні вже встановили першу новорічну ялинку-2020.