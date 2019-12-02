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02 грудня 2019, понеділок, 23:55 6
Суспільство 2019-12-03T01:30:01+02:00
Українські Новини
У Києві відкриють рух на Хрещатику у вихідні та святкові дні

У Києві відкриють рух на Хрещатику у вихідні та святкові дні

Хрещатик, Обмеження руху, Новорічні свята
Київ, Хрещатик. Фото: commons.wikimedia.org
Київ, Хрещатик. Фото: commons.wikimedia.org

Влада Києва з 25 листопада до 26 січня дозволили рух транспорту по вулиці Хрещатик по суботах, неділях, в святкові та неробочі дні, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації у понеділок, 2 грудня.

Наголошується, що таке рішення пов'язане з обмеженнями руху транспорту вздовж Володимирського проїзду на час підготовки та святкування Нового року і Різдва.

Зокрема, з 25 листопада до 26 січня 2020 року:

  • обмежено рух транспорту вздовж Володимирського проїзду правої смуги в напрямку руху до Михайлівської площі;
  • заборонено рух всіх видів транспорту вздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі).

Рух транспорту у вихідні на Хрещатику буде діяти до закінчення новорічно-різдвяних свят на Софійській площі.

Як повідомляли Українські Новини, на Софійській площі в цьому році буде класичне європейське Різдво в німецькому стилі і, можливо, жива новорічна ялинка.

Тим часом в Україні вже встановили першу новорічну ялинку-2020.

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