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02 грудня 2019, понеділок, 23:18 4
Події 2019-12-02T23:30:01+02:00
Українські Новини
На Волині у лісництві вночі застрелили 7 ланей

На Волині у лісництві вночі застрелили 7 ланей

На Волині у вольєрі лісництва невідомі застрелили сім самок ланей. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції області.

У понеділок, 2 грудня, після 13:00 в поліцію надійшло повідомлення про те, що в ніч на 2 грудня невідомі застрелили сімох самок ланей у вольєрі Воротновского лісництва у Луцькому районі.

На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія поліції. Відзначається, що загиблих тварин лісники виявили сьогодні вранці, коли приїхали їх годувати.

Поліцейські оглянули місце події, опитали працівників лісництва. З метою встановлення часу і причин загибелі тварин, їх тіла спрямують на проведення судово-медичної експертизи.

Попередньо слідчі кваліфікують це пригода за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 248 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне полювання. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1,7 тис. грн до 3,4 тис. грн або громадських робіт на строк від 160 до 200 годин, або обмеження волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів полювання та всього добутого.

Як повідомляли  Українські Новини, у Чернігівській області застрелили червонокнижного лося і відпиляли йому ріг.

Також раніше в Житомирській області невідомі шкуродери тримали в клітці поранену рись.
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