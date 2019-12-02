На Волині у лісництві вночі застрелили 7 ланей

На Волині у вольєрі лісництва невідомі застрелили сім самок ланей. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції області.

У понеділок, 2 грудня, після 13:00 в поліцію надійшло повідомлення про те, що в ніч на 2 грудня невідомі застрелили сімох самок ланей у вольєрі Воротновского лісництва у Луцькому районі.

На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія поліції. Відзначається, що загиблих тварин лісники виявили сьогодні вранці, коли приїхали їх годувати.

Поліцейські оглянули місце події, опитали працівників лісництва. З метою встановлення часу і причин загибелі тварин, їх тіла спрямують на проведення судово-медичної експертизи.

Попередньо слідчі кваліфікують це пригода за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 248 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне полювання. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1,7 тис. грн до 3,4 тис. грн або громадських робіт на строк від 160 до 200 годин, або обмеження волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів полювання та всього добутого.

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