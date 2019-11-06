В Черниговской области застрелили краснокнижного лося и отпилили ему рог

Краснокнижного лося убили в первый день охоты в Черниговской области. Эти животные попали в Красную книгу в 2017 году. Их в Украине осталось около 4,5 тысяч. Об этом сообщает ТСН.

Молодое животное обнаружили местные охотники, они вызвали егеря, а те - полицию. После того, как люди ушли, сохатый умер. Оказалось, что у него было пулевое ранение.

Следственная группа обнаружила 3-летнего лося с одним рогом и весом 300 килограммов уже неживым.

В тот день в этом районе охотились жители двух близлежащих сел - Махновки и Омбиша. Лоси - животные выносливые, и даже ранеными могут пройти до 5 километров.

"Специалисты установили, что животное было убито свинцовой пулей, которая уничтожается при попадании, поэтому по обломкам невозможно идентифицировать, из какого оружия стреляли. Это можно было бы сделать по гильзе, но ее следователи не нашли. Найти ружье, из которого вообще в тот день стреляли, было бы едва ли не единственной зацепкой, поэтому лесники проводят свое расследование. На этой неделе хотят собрать всех охотников вместе", - сказано в сюжете.

За убийство краснокнижного лося виновнику грозит 130 тысяч гривен штрафа. За этот год на Черниговщине было убито четыре сохатых, но ни одного браконьера не нашли.

Напомним, что Красная книга не потеряет лося: Верховный суд оставил животное под охраной.

Ранее Окружной административный суд исключил лося из Красной книги Украины и разрешил охоту на животное, тем самым удовлетворив иск компании, подконтрольной совладельцу магазинов "АТБ" Евгению Ермакову.