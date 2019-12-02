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02 грудня 2019, понеділок, 22:55 6
Президент 2019-12-03T00:30:02+02:00
Українські Новини
Зеленський затвердив рішення РНБО про посилення енергобезпеки

Зеленський затвердив рішення РНБО про посилення енергобезпеки

РНБО, Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки. Текст указу №874/2019 опублікований на сайті президента.

Згідно з указом президента, Кабінету міністрів доручено до 1 липня 2020 року диверсифікувати джерела і маршрути постачання газу, нафти, нафтопродуктів та антрациту до 30% з одного джерела.

Крім того, уряд в координації з ЄС має домовитися про збереження транзиту газу через газотранспортну систему України після 1 січня 2020 року.

Згідно з рішенням РНБО, до кінця 2019 року всі борги по зарплаті у вугільній галузі повинні бути погашені.

Кабміну також доручено перевірити стан дотримання в 2017 - 2019 роках вимог законодавства у сфері видобутку, постачання і реалізації вугілля і газу.

протягом наступних чотирьох місяців повинні переглянути Енергетичну стратегію України на період до 2035 року з урахуванням нових викликів в енергетичній безпеці.

Нагадаємо, що Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса від виконання обов'язків голови рабгруппы по зміцненню обороноздатності.

Також РНБО доручила Кабміну затвердити фінплан "Нафтогазу" на 2020.

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