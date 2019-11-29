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  • Зеленский освободил замсекретаря СНБО Кривоноса от исполнения обязанностей председателя рабгруппы по укреплению обороноспособности
29 ноября 2019, пятница, 20:04 1501
Политика 2019-11-29T20:45:02+02:00
Українські Новини
Зеленский освободил замсекретаря СНБО Кривоноса от исполнения обязанностей председателя рабгруппы по укреплени

Зеленский освободил замсекретаря СНБО Кривоноса от исполнения обязанностей председателя рабгруппы по укреплению обороноспособности

Освобождение от обязанностей, СНБО, Владимир Зеленский, Сергей Кривонос
Сергей Кривонос Фото: facebook.com/Воины_АТО
Сергей Кривонос Фото: facebook.com/Воины_АТО

Президент Владимир Зеленский освободил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергея Кривоноса от исполнения обязанностей председателя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.

Об этом говорится в указе Президента №869 от 29 ноября, передают Українськi Новини.

Кроме того, указом Президент вывел Кривоноса из персонального состава межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, освободив его от исполнения обязанностей председателя.
Указ вступает в силу с момента публикации.

Как сообщали Українські Новини, 4 марта Президент Петр Порошенко уволил Гладковского после скандала, вызванного журналистским расследованием программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

12 марта Порошенко назначил заместителем секретаря СНБО Кривоноса, который до этого был первым заместителем командующего Сил специальных операций Вооруженных сил.

Кривонос также баллотировался в Президенты, но 6 марта он снял свою кандидатуру в пользу Порошенко.

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