Зеленский освободил замсекретаря СНБО Кривоноса от исполнения обязанностей председателя рабгруппы по укреплению обороноспособности

Президент Владимир Зеленский освободил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергея Кривоноса от исполнения обязанностей председателя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.

Об этом говорится в указе Президента №869 от 29 ноября, передают Українськi Новини.



Кроме того, указом Президент вывел Кривоноса из персонального состава межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, освободив его от исполнения обязанностей председателя.

Указ вступает в силу с момента публикации.





Как сообщали Українські Новини, 4 марта Президент Петр Порошенко уволил Гладковского после скандала, вызванного журналистским расследованием программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

12 марта Порошенко назначил заместителем секретаря СНБО Кривоноса, который до этого был первым заместителем командующего Сил специальных операций Вооруженных сил.

Кривонос также баллотировался в Президенты, но 6 марта он снял свою кандидатуру в пользу Порошенко.