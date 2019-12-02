СНБО поручил Кабмину утвердить финплан "Нефтегаза" на 2020

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Кабинету министров утвердить финансовый план национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" на 2019 год и в месячный срок финансовый план на 2020 год.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента Владимира Зеленского, передают Українськi Новини.

Решение СНБО ввел в силу указ Президента №874.

Кроме того, СНБО поручил Кабмину внести в Верховную Раду законопроекты по актуализации Положения Общегосударственной программы развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года.

Также законопроекты по созданию минимальных запасов нефти и нефтепродуктов с учетом требований Европейского Союза по созданию и поддержке таких запасов до 1 апреля 2020 года, о новой редакции Кодекса Украины о недрах, предусматривающим положение по защите национальных интересов, открытости проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году группа Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" сократила чистую прибыль в 3,4 раза, или на 27,9 млрд гривен до 11,3 млрд гривен.

Тем временем "Нефтегаз" спрогнозировал цену на газ для потребителей на условиях ПСО на ноябрь и декабрь