РНБО доручила Кабміну затвердити фінплан "Нафтогазу" на 2020

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) доручив Кабінету міністрів затвердити фінансовий план національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" на 2019 рік і в місячний строк фінансовий план на 2020 рік.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента Володимира Зеленського, передають Українські Новини.

Рішення РНБО ввів в силу указ Президента №874.

Крім того, РНБО доручила Кабміну внести у Верховну Раду законопроекти щодо актуалізації Положення Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року.

Також законопроекти щодо створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів з урахуванням вимог Європейського Союзу щодо створення і підтримки таких запасів до 1 квітня 2020 року, про нової редакції Кодексу України про надра, передбачають положення щодо захисту національних інтересів, відкритості проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році група Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" скоротила чистий прибуток в 3,4 рази, або на 27,9 млрд гривень до 11,3 млрд гривень.

Тим часом "Нафтогаз" спрогнозував ціну на газ для споживачів на умовах ПСО на листопад і грудень