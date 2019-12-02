Сьогодні бойовики жодного разу не обстріляли позиції сил ООС

Бойовики жодного разу не обстріляли позиції Операції об'єднаних сил (ООС) в понеділок.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - сказано в ньому.

Незмінною залишається ситуація в місті Мар'їнка Донецької області, де знеструмлено близько 60 приватних будинків.

Українські ремонтні бригади готові, але не можуть розпочати відновлення електропостачання, адже гарантій дотримання режиму припинення вогню з боку бойовиків немає.

В районі Станиці Луганській проходить обстеження грунтових доріг, що ведуть до залізничних колій.

Перевезення населення між відновленим мостом і пунктом пропуску "Станиця Луганська" здійснюється автобусами і електромобілем.

На ділянці розведення №2, в районі населеного пункту Золоте Луганської області, обстановка залишається стабільною.

На ділянці розведення №3, в районі населеного пункту Богданівка Донецької області розібрані 3 допоміжних споруди.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 2 рази обстріляли позиції Операції об'єднаних сил в неділю, втрат в результаті обстрілу не було. При цьому прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС) заявляє, що у листопаді втрати бойовиків склали 107 осіб.

Бойовики 4 рази обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 29 листопада, 1 український військовослужбовець загинув.