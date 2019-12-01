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01 декабря 2019, воскресенье, 13:49 78
Силовые структуры 2019-12-01T13:56:37+02:00
Українські Новини
Потери боевиков на Донбассе за месяц составили более 100 человек

Потери боевиков на Донбассе за месяц составили более 100 человек

Новости ДНР, Новости ЛНР, ООС, война на Донбассе, Потери боевиков

Пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) заявляет, что в ноябре потери боевиков составили 107 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"Российский агрессор продолжает терять личный состав. В случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", - говорится в нем.

Согласно сообщению, по информации разведки Объединенных сил, в ноябре 2019 года, потери вооруженных формирований боевиков составили 107 человек.

41 боевик был ликвидирован, а еще 66 - составляют санитарные потери врага.

Как сообщали Українськi Новини, 10 боевиков были убиты и 15 ранены в результате боевых действий в зоне операции Объединенных сил (ООС) с 22 по 28 ноября.

Кроме того, по данным штаба ООС, с 16 по 22 ноября 9 боевиков были убиты и 10 ранены в результате боевых действий на Донбассе.

Тем временем большинство украинцев против прекращения военных действий и признания "ДНР" и "ЛНР".

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