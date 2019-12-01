Потери боевиков на Донбассе за месяц составили более 100 человек

Пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) заявляет, что в ноябре потери боевиков составили 107 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"Российский агрессор продолжает терять личный состав. В случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", - говорится в нем.

Согласно сообщению, по информации разведки Объединенных сил, в ноябре 2019 года, потери вооруженных формирований боевиков составили 107 человек.

41 боевик был ликвидирован, а еще 66 - составляют санитарные потери врага.

Как сообщали Українськi Новини, 10 боевиков были убиты и 15 ранены в результате боевых действий в зоне операции Объединенных сил (ООС) с 22 по 28 ноября.

Кроме того, по данным штаба ООС, с 16 по 22 ноября 9 боевиков были убиты и 10 ранены в результате боевых действий на Донбассе.

Тем временем большинство украинцев против прекращения военных действий и признания "ДНР" и "ЛНР".