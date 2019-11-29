Обострение в зоне ООС: в пятницу Донбассе погиб военный

Боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в пятницу, 29 ноября, 1 украинский военнослужащий погиб.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 1 раз обстреляли украинские позиции возле Крымского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по укреплениям Объединенных сил возле Водяного и Широкино.

На участке разведения №1 (Станица Луганская) пункт пропуска посетила делегация Словакии во главе с председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком.

На участке разведения №2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, осуществляются меры мониторинга соблюдения режима тишины.

На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разбирают укрепления.

Как сообщали Українськi Новини, 10 боевиков были убиты и 15 ранены в результате боевых действий в зоне операции Объединенных сил (ООС) с 22 по 28 ноября.

11 ноября практическая фаза разведения войск завершилась в районе Петровского и Богдановки. А в Генштабе заявили, что после разведения войск в Золотом обстрелов не было.