У Києві завтра піде мокрий сніг: рятувальники попередили про небезпеку

У найближчу добу, 3 грудня, атмосферні фронти, що переміщаються із Центральної Європи, обумовлять в більшості областей України зимову погоду - зі снігом і морозом, майже скрізь, крім півдня, утворюється сніговий покрив буде слизько на дорогах. 3 грудня у Київській області очікується вночі помірний, вдень невеликий сніг. Про це повідомили в КМДА з посиланням на ДСНС України.

"Погіршення погодних умов може призвести до ускладнень руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Тому на період погіршення погодних умов столична влада закликає водіїв при можливості утриматися від поїздок на власних авто. Крім того, власників закликають не паркувати автомобілі вздовж вулиць і доріг та в заборонених для цього місцях, щоб забезпечити належну роботу снігоприбиральної техніки. Автомобілі, які заважають розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані", - говорилося в повідомленні КМДА.

На сайті Укргідрометцентру відзначили, що вітер вже ввечері 2 грудня підніметься до 7-12 м/с і протримається таким протягом наступних діб. За версією синоптиків, сніг почне падати тільки 3 грудня, вдень до нього додасться дощ.

Нагадаємо, згідно з прогнозами синоптиків наступаюча зима буде з рекордними морозами, снігопадами, але в цілому досить теплою. Тим часом, синоптики дали прогноз погоди на весь грудень з хуртовинами, снігопадами і морозами до-20.