"Укрзалізниця" хоче підвищувати ціни на квитки кожен місяць з березня 2020

Акціонерне товариство "Укрзалізниця", яке збільшило термін попереднього продажу квитків, ініціює індексацію тарифів на пасажирські перевезення по 2% щомісяця з 1 березня по 31 грудня 2020 року.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці", передають Українські Новини.

"Індексацію тарифів планується здійснювати поетапно - по 2% щомісяця з 1 березня по 31 грудня 2020 року у всіх категоріях вагонів, крім 1-го класу поїздів Інтерсіті +. Таким чином, ціна на квитки буде зростати незначно і поступово", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, в останній раз пасажирські тарифи переглядалися восени 2018 року.

З тих пір значно подорожчали суцільнокатані колеса для пасажирських вагонів (+ 64%), запасні частини до вагонів (+ 35%) та інша промислова продукція, необхідна для забезпечення пасажирських перевезень.

Пасажирські перевезення з року в рік є збитковими для компанії і фінансуються за рахунок перехресного субсидування з доходів від вантажних перевезень.

У разі індексації тарифів "Укрзалізниця" має намір купити 26 пасажирських вагонів і модернізувати 40.

"У разі індексації тарифів на пасажирські перевезення в 2020 році "Укрзалізниця" суттєво оновить парк пасажирських вагонів. Зокрема, компанія планує придбати 26 нових вагонів на загальну суму 600 млн гривень і близько 500 млн гривень витратити на модернізацію ще 40 вагонів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, в поїзді "Запоріжжя-Бердянськ" у вагоні з-під рами вікна виросли гриби. Також в соцмережах обурилися через стан "нового" поїзда "Укрзалізниці", який був запущений до початку курортного сезону з Волині в Одесу.