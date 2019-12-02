підписатися на розсилку
23.8 24.1
26 26.55
˟
02 грудня 2019, понеділок, 13:50 11
Судова влада 2019-12-02T15:15:02+02:00
Українські Новини
Корчак привітала керівництво САП з Днем прокуратури, яка її звинувачує в недекларування майна

Корчак привітала керівництво САП з Днем прокуратури, яка її звинувачує в недекларування майна

Недекларування, САП
Наталя Корчак
Наталя Корчак

Екс-глава Національного агентства з запобіганню корупції (НАЗК) Наталія Корчак, яка обвинувачується Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою в декларуванні недостовірної інформації, привітала керівництво САП з днем прокуратури.

Про це свідчить її коментар під постом першого заступника керівника САП Максима Грищука в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Вітаю", - написала Корчак коментар під основний фотографією профілю, яку Грищук оновив 1 грудня.

1 грудня в Україні відзначається день прокуратури.

Як повідомляли Українські Новини, САП направила в суд справу проти Корчак за підозрою у декларуванні недостовірної інформації. Слідство встановило, що екс-глава НАЗК не внесла в електронну декларацію за 2016 рік відомості про автомобіль, який перебував у її постійному користуванні.

Це авто в 2016 році придбала мати її чоловіка за 544 тис. гривень, проте станом на 31 грудня 2016 року це майно перебувало в постійному користуванні Корчак і її чоловіка і, отже, за законом, цей факт мав бути відображений в е-декларації.

28 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили Корчак про підозру в недекларування майна на більш ніж 544 тис. гривень.

Більше новин про: Недекларування САП

Архів
Новини
У ДНР хочуть прибрати українську і закріпити російську як єдину державну мову 15:05
Пограбування Ощадбанку: іноземцю та киянину "світить" 10 років в'язниці 14:56
"Укрзалізниця" хоче підвищувати ціни на квитки кожен місяць з березня 2020 14:44
Похолодає до -10 і випаде сніг: прогноз погоди на вівторок 14:23 Карта
В Офісі Президента прагнуть заволодіти активами Бахматюка, а НАБУ не допускає захист до матеріалів слідства, – адвокат 14:08
більше новин
Мінімальна пенсія зросла на 74 гривні, максимальна – на 740: хто отримав надбавку 05:59 Список
В Україні не можна використовувати литі залізничні колеса, через проблеми з безпекою руху, - директор інституту чорної металургії 12:59
Влада ігнорує інтереси українців у питанні легалізації азартних ігор, - ЗМІ 12:15
Україна не повинна погіршувати умови для інвесторів проектів з альтернативної енергетики, - Держенергоефективності 11:25
Якісна та доступна первинна медична допомога – пріоритет у діяльності Миколаївської ОДА 13:29 Прес-реліз
більше новин
Немає "спірних кордонів", коли йдеться про Крим, - МЗС Литви звернувся до Apple 19:44
Екс-депутат Володимир Пилипенко: "Дуже спішили отримати владу" 16:38
Україна не проти прийняти до складу "пару російських областей" в якості історичної справедливості, - Кулеба 09:01 Карта
Поїзд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрії показали, як будуть виглядати вагони нічних поїздів нового покоління 23:28
У Львівській області десятки тисяч людей залишилися без опалення 12:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok