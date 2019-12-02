Корчак привітала керівництво САП з Днем прокуратури, яка її звинувачує в недекларування майна

Екс-глава Національного агентства з запобіганню корупції (НАЗК) Наталія Корчак, яка обвинувачується Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою в декларуванні недостовірної інформації, привітала керівництво САП з днем прокуратури.

Про це свідчить її коментар під постом першого заступника керівника САП Максима Грищука в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Вітаю", - написала Корчак коментар під основний фотографією профілю, яку Грищук оновив 1 грудня.

1 грудня в Україні відзначається день прокуратури.

Як повідомляли Українські Новини, САП направила в суд справу проти Корчак за підозрою у декларуванні недостовірної інформації. Слідство встановило, що екс-глава НАЗК не внесла в електронну декларацію за 2016 рік відомості про автомобіль, який перебував у її постійному користуванні.

Це авто в 2016 році придбала мати її чоловіка за 544 тис. гривень, проте станом на 31 грудня 2016 року це майно перебувало в постійному користуванні Корчак і її чоловіка і, отже, за законом, цей факт мав бути відображений в е-декларації.

28 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили Корчак про підозру в недекларування майна на більш ніж 544 тис. гривень.