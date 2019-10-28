НАБУ сообщило Корчак о подозрении

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о подозрении бывшему председателю Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Наталье Корчак.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро, передают Українськi Новини.

Указано, что 28 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили Корчак о подозрении в недекларировании имущества на более чем 544 тыс. гривен.

Следствие установило, что экс-глава НАПК не внесла в электронную декларацию за 2016 год сведения об автомобиле, который находился в ее постоянном пользовании.

Это авто в 2016 году приобрела мать ее мужа за 544 тыс. гривен, однако по состоянию на 31 декабря 2016 года это имущество находилось в постоянном пользовании Корчак и ее супруга и, следовательно, по закону, этот факт должен был быть отражен в е-декларации.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в октябре 2017 года.

Действия Корчак квалифицированы по ст. 366-1 Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, 17 сентября Национальное антикоррупционное бюро заявляло о намерении до октября сообщить о подозрении члену НАПК Корчак.

Источник в правоохранительных органах тогда сообщил, что проект подозрения находится в Генпрокуратуре для согласования.

НАПК назначило скандальную Корчак уполномоченной по вопросам гендерного равенства.