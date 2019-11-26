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26 ноября 2019, вторник, 22:10 118
Судебная власть 2019-11-26T23:15:01+02:00
Українські Новини
САП направила в суд дело против Корчак о недекларировании имущества на 0,5 млн гривен

САП направила в суд дело против Корчак о недекларировании имущества на 0,5 млн гривен

Наталья Корчак, САП, Недекларирование
Наталья Корчак
Наталья Корчак

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) направила дело против экс-главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Натальи Корчак по подозрению в декларировании недостоверной информации в суд.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы САП, передают Українськi Новини.

Прокуроры САП и детективы НАБУ завершили досудебное расследование и направили в Высший антикоррупционный суд уголовное дело по обвинению бывшего должностного лица Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в декларировании недостоверной информации.

В 2016 году мать мужа Корчак купила машину за 544,39 тысяч гривен.

Однако выяснилось, что фактически указанное имущество находилось в постоянном пользовании мужа Корчак.

Этот автомобиль Корчак не задекларировала.

Однако, данная информация в декларации отсутствовала.

Как сообщали Українськi Новини, 28 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили Корчак о подозрении в недекларировании имущества на более чем 544 тыс. гривен.

Ранее НАПК назначило скандальную Корчак уполномоченной по вопросам гендерного равенства.

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