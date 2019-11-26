САП направила в суд дело против Корчак о недекларировании имущества на 0,5 млн гривен

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) направила дело против экс-главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Натальи Корчак по подозрению в декларировании недостоверной информации в суд. Об этом говорится в сообщении пресс-службы САП, передают Українськi Новини. Прокуроры САП и детективы НАБУ завершили досудебное расследование и направили в Высший антикоррупционный суд уголовное дело по обвинению бывшего должностного лица Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в декларировании недостоверной информации. В 2016 году мать мужа Корчак купила машину за 544,39 тысяч гривен. Однако выяснилось, что фактически указанное имущество находилось в постоянном пользовании мужа Корчак. Этот автомобиль Корчак не задекларировала. Однако, данная информация в декларации отсутствовала. Как сообщали Українськi Новини, 28 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили Корчак о подозрении в недекларировании имущества на более чем 544 тыс. гривен. Ранее НАПК назначило скандальную Корчак уполномоченной по вопросам гендерного равенства.