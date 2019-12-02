Україна збільшила експорт агропродукції в Нігерію в 2 рази

У січні-жовтні 2019 року Україна збільшила експорт сільськогосподарської продукції в Нігерію в 2 рази до 48,3 млн доларів у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, передають Українські Новини.

"За 10 місяців 2019 експорт продукції АПК в Нігерію склав 48,3 млн доларів, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період попереднього року", - сказано в ньому.

зокрема, найбільше за вказаний період Україна поставила пшениці (на 38,2 млн доларів), солоду (2,6 млн доларів), цукри (2,5 млн доларів).

Дані озвучила заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Інна Метельова в ході зустрічі з представниками нігерійської делегації на чолі з принцом - почесним уповноваженим Державного міністерства сільського господарства штату Лагос Гболаханом Ловалом для обговорення двостороннього співробітництва.

Наголошується, що представники нігерійської делегації висловили готовність переймати досвід України в аграрних технологіях, інноваціях, виробництві і збільшення продуктивності в тваринництві, овочівництві, виробництво фруктів, переробці.

Як повідомляли Українські Новини, Китай дозволив Україні експортувати шрот ріпаку та мед.

За вісім місяців 2019 імпорт товарів перевищив експорт майже на $6 млн.