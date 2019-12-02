У листопаді НБУ поповнив резерви на міжбанку на $0,9 млрд

У листопаді чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 0,9 млрд доларів.

Про це йдеться в новому макроекономічному та монетарному огляді НБУ, передають Українські Новини.

Наголошується, що на валютному ринку в листопаді зберігався ревальваційний тренд, обумовлений припливом портфельних інвестицій, надходженням іноземної валюти від традиційних експортно орієнтованих галузей (зокрема АПК) і стриманим попитом на іноземну валюту з боку імпортерів.

НБУ проводив валютні інтервенції для поповнення міжнародних резервів, не протидіючи ринковим тенденціям.

У листопаді позитивне сальдо операцій НБУ на валютному ринку склало 0.9 млрд доларів (з початку року - 5 млрд доларів).

Як повідомляли "Українські Новини", у липні-вересні чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 2,5 млрд доларів.

В 2018 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в жовтні склав 651 млн доларів США, або 5.1% від ВВП (у жовтні минулого року - 711 млн доларів, або 5.8% від ВВП).

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) у листопаді збільшився на 3,6% з 53,086 млрд гривень (на 1 листопада) до 55,006 млрд гривень (на 1 грудня).