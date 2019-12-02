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02 грудня 2019, понеділок, 12:27 22
Силові структури 2019-12-02T15:00:03+02:00
Українські Новини
В аеропорту "Одеса" СБУ провела обшук

В аеропорту "Одеса" СБУ провела обшук

Обшук, СБУ, Аеропорт
Обшук. Фото: ГПУ
Обшук. Фото: ГПУ

Генеральна прокуратура провела обшук в міжнародному аеропорту "Одеса" у справі про можливе заволодінні 11 млн гривень підприємства.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

"Департаментом процесуального керівництва з особливо важливих кримінальних виробництв Генеральної прокуратури України за участю співробітників Головного контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ провели обшуки на території комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Одеса" й офісних приміщеннях суб'єктів підприємницької діяльності, які виконували підрядні замовлення комунального підприємства", - сказано в ньому.

Наголошується, що процесуальні дії були проведені в рамках кримінального провадження за фактами заволодіння коштами комунального підприємства в особливо великих розмірах посадовими особами підрядних організації за договорами проведення ремонтних робіт на території аеропорту.

Слідство вважає, що підрядники з ремонту, діючи через схему завищення обсягів та вартості виконаних робіт, незаконно заволоділи грошима підприємства на суму понад 11 млн гривень.

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення у ході обшуків були вилучені оригінали договорів, актів прийому виконаних робіт та інших документів про проведення господарсько-фінансових операціях.

За інформацією СБУ, керівнику комерційної структури генпідрядника оголошено підозру у ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, 26 листопада правоохоронці провели обшуки у заступника начальника Київської митниці Купальського

Раніше СБУ і Нацполіція провели обшуки в "Укргазвидобуванні".

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