Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в жовтні склав 651 млн доларів США, або 5.1% від ВВП (у жовтні минулого року - 711 млн доларів, або 5.8% від ВВП).

Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.

Експорт товарів у жовтні зростав більш високими темпами в порівнянні з їх імпортом - на 7.1% і на 2.9% відповідно.

У вересні 2019 експорт товарів збільшився на 12.3%, а їх імпорт - на 2.9%.

За січень - жовтень 2019 дефіцит поточного рахунку склав 3,4 млрд доларів, або на 2.8% від ВВП (за десять місяців 2018 - 4.1 млрд доларів, або 3,9% від ВВП).

Обсяги експорту товарів склали 4.2 млрд доларів.

Основним чинником зростання стало нарощування експорту продовольчих товарів на 22.3% (у вересні - на 29.4%) за рахунок експорту насіння олійних культур (у 2.1 рази) та зернових (на 19.9%).

Обсяги імпорту товарів становили 5.7 млрд доларів.

Обсяги енергетичного імпорту скоротилися на 9.6% (у вересні - на 15.4%).

Обсяги неенергетичного імпорту збільшилися на 7.1% (у вересні - на 9.8%) переважно через імпорт продукції машинобудування, який виріс на 19.4% (у вересні - на 16,3%) за рахунок імпорту електричних машин (на 23.0%) та засобів наземного транспорту (на 27.6%).

Чисте запозичення від зовнішнього світу (сумарне сальдо поточного рахунку і рахунку операцій з капіталом) в жовтні склало 649 млн доларів (у жовтні 2018 - 712 млн доларів).

Всього за десять місяців 2019 чисте запозичення від зовнішнього світу становило 3,4 млрд доларів, за відповідний період минулого року - 4.1 млрд доларів.

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій оцінений 332 млн доларів (у жовтні 2018 - 200 млн доларів), 79% з яких були спрямовані в реальний сектор.

За десять місяців цього року чистий приплив прямих іноземних інвестицій був оцінений в 2.1 млрд доларів (з них операції з переоформлення боргу в статутний капітал становили 6%), а за відповідний період минулого року він становив 1.7 млрд доларів (операції з переоформлення боргу в статутний капітал становили 24%).

Дефіцит зведеного платіжного балансу склав 146 млн доларів (у жовтні 2018 профіцит становив 164 млн доларів).

За станом на 1 листопада 2019 обсяг міжнародних резервів становив 21.4 млрд доларів, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 3.4 місяця.

Як повідомляли Українські Новини, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в 2018 році склав 4,7 млрд доларів, платіжний баланс був зведений з профіцитом у 2,9 млрд доларів.

Національний банк з 2019 року змінює підхід до комунікаційного супроводу статистики платіжного балансу.

зокрема припиняється публікація прес-релізів за попередніми даними.

Зате разом з оприлюдненням статистичних даних в останній день кожного місяця детальний аналіз платіжного балансу буде публікуватися одночасно в "Макроекономічному та монетарному огляді".

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) у листопаді збільшився на 3,6% з 53,086 млрд гривень (на 1 листопада) до 55,006 млрд гривень (на 1 грудня).

Міністерство фінансів оголосило новий конкурс з відбору банків для виплат бюджетникам і пенсіонерам.