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02 грудня 2019, понеділок, 10:19 8
Африка 2019-12-02T12:30:03+02:00
Українські Новини
В Єгипті на парафіян звалився храм: є жертви

В Єгипті на парафіян звалився храм: є жертви

Храм, Месса, постраждалі, Єгипет
Зруйнований монастир Святої Фанны. Фото: egyptindependent
Зруйнований монастир Святої Фанны. Фото: egyptindependent

Троє загинуло, а четверо було важко поранено у неділю в Єгипті в результаті обвалення частини стіни давньої християнської церкви.

Про це повідомляє Egyptindependent.

"Три людини загинули, а четверо інших отримали пошкодження в неділю в результаті обвалення західної стіни старовинної церкви при монастирі Святої Фани, Малавской єпархії в провінції Мінья Верхнього Єгипту", - повідомили в Коптської православної церкви.

У церковному заяві йдеться, що ведуться розслідування з метою розкриття причин трагічного інциденту.

Церква висловила глибокі співчуття сім'ям мучеників і помолилася за якнайшвидшого одужання поранених. Міністерство старожитностей також висловив "глибоке співчуття з приводу інциденту і щирі співчуття сім'ям загиблих і поранених".

Монастир Святої Фани - це місце археологічних розкопок, розташоване в місті Маллави, приблизно в 300 км на південь від Каїра. Він відомий як Хрестовоздвиженський монастир, завдяки наявності безлічі красиво прикрашених хрестів всередині його церкви.

Як повідомляли Українські Новини, через 2 місяці після пожежі в Парижі, в соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам) відбулося перше богослужіння.

Нагадаємо, влада Єгипту ввела нові заборони для туристів і стало відомо, що не можна робити в країні.

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