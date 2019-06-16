В Нотр-Даме провели первую мессу после разрушительного пожара

В Париже в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам) спустя 2 месяца после разрушения крыши в результате масштабного пожара состоялось первое богослужение. Об этом сообщает France Info.

Богослужение в честь освящения алтаря состоялось в часовне собора, которая не была охвачена пожаром. Участие в мессе приняли 30 человек, большинство из которых - священники. Среди участников богослужения были архиепископ Парижа Мишель Опети и настоятель Нотр-Дама Патрик Шове.

Отмечается, что в целях безопасности все участники богослужения были в строительных касках.

For the first time since the devastating fires of April 15th, the Creed is solemnly chanted in Latin, once more in the Cathedral of Notre-Dame de Paris pic.twitter.com/GhDOg6bxDx — Catholic Sat (@CatholicSat) 15 июня 2019 г.

Как сообщали Українські Новини, 15 апреля произошел пожар в старинном здании Собора Парижской Богоматери.

Из горящего Нотр-Дама спасли часть святынь: в том числе терновый венец Христа.

Также огонь не затронул внутреннее убранство собора, святыни и легендарный витраж-розу.

Позже французская полиция назвала вероятную причину пожара в Нотр-Даме.