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16 июня 2019, воскресенье, 14:12 124
Жизнь 2019-06-16T14:12:38+03:00
Українські Новини
В Нотр-Даме провели первую мессу после разрушительного пожара

В Нотр-Даме провели первую мессу после разрушительного пожара

В Париже в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам) спустя 2 месяца после разрушения крыши в результате масштабного пожара состоялось первое богослужение. Об этом сообщает France Info.

Богослужение в честь освящения алтаря состоялось в часовне собора, которая не была охвачена пожаром. Участие в мессе приняли 30 человек, большинство из которых - священники. Среди участников богослужения были архиепископ Парижа Мишель Опети и настоятель Нотр-Дама Патрик Шове.

Отмечается, что в целях безопасности все участники богослужения были в строительных касках.

Как сообщали Українські Новини, 15 апреля произошел пожар в старинном здании Собора Парижской Богоматери

Из горящего Нотр-Дама спасли часть святынь: в том числе терновый венец Христа.

Также огонь не затронул внутреннее убранство собора, святыни и легендарный витраж-розу.

Позже французская полиция назвала вероятную причину пожара в Нотр-Даме.

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