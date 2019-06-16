В Нотр-Даме провели первую мессу после разрушительного пожара

В Париже в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам) спустя 2 месяца после разрушения крыши в результате масштабного пожара состоялось первое богослужение. Об этом сообщает France Info.\r\nБогослужение в честь освящения алтаря состоялось в часовне собора, которая не была охвачена пожаром. Участие в мессе приняли 30 человек, большинство из которых - священники. Среди участников богослужения были архиепископ Парижа Мишель Опети и настоятель Нотр-Дама Патрик Шове.\r\nОтмечается, что в целях безопасности все участники богослужения были в строительных касках.\r\n\r\nFor the first time since the devastating fires of April 15th, the Creed is solemnly chanted in Latin, once more in the Cathedral of Notre-Dame de Paris pic.twitter.com\/GhDOg6bxDx\r\n— Catholic Sat (@CatholicSat) 15 июня 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, 15 апреля произошел пожар в старинном здании Собора Парижской Богоматери. \r\nИз горящего Нотр-Дама спасли часть святынь: в том числе терновый венец Христа.\r\nТакже огонь не затронул внутреннее убранство собора, святыни и легендарный витраж-розу.\r\nПозже французская полиция назвала вероятную причину пожара в Нотр-Даме.