Мінфін знову шукає банки для виплат бюджетникам

Міністерство фінансів оголосило новий конкурс з відбору банків для виплат бюджетникам і пенсіонерам.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

Крайня дата подання конкурсної документації – 28 грудня.

Конкурс запланований на 9 січня.

В липні поточного року Міністерство фінансів включило Акцент-банк і Агропросперис Банк в список уповноважених для виплат бюджетникам і пенсіонерам.

На даний момент уповноваженими банками за виплатами є 38 банків: Укрексімбанк, Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Кредобанк, УкрСиббанк, Ідея Банк, Креді Агріколь Банк, Піреус Банк МКБ, Альфа-банк (Україна), ОТП Банк, банк "Альянс", банк "Львів", Індустріалбанк, МТБ Банк, "Південний", Полтава-банк, ПУМБ, банк "Грант", Юнекс Банк, Комерційний індустріальний банк, Universal Bank, Радабанк, банк "Схід", Мотор-банк, Акордбанк, Кристаллбанк, банк "Січ", "Кліринговий Дім", Метабанк, МІБ, Правекс-банк, ТАСкомбанк і Укрбудінвестбанк, Акцентр-банк і Агропросперис Банк.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці 2016 року Акцент-банк, Полікомбанк, Індустріалбанк, Марфін Банк, Полтава-банк, МетаБанк подали на Кабмін до суду з вимогою скасувати постанову №662 про відбір банків для виплат бюджетникам і пенсіонерам.

22 вересня 2016 року Кабінет Міністрів прийняв постанову №662, яким посилив відбір банків для виплат зарплат бюджетникам, пенсій та соціальних виплат.

Ряд банків, які не потрапили під нові критерії уряду, звернулися до суду з вимогою визнати незаконною постанову.

Для виплат бюджетникам додатково відібрали 2 банку.

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в листопаді збільшився на 3,6% з 53,086 млрд гривень (на 1 листопада) до 55,006 млрд гривень (на 1 грудня).