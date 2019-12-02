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02 грудня 2019, понеділок, 10:16 13
Фінанси 2019-12-02T12:15:03+02:00
Українські Новини
НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку на 53,3%

НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку на 53,3%

НБУ, Міжбанк, Валюта, Долар, курс гривні

Національний банк у період з 25 по 29 листопада збільшив купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку на 53,3% до 184 млн доларів порівняно з попереднім тижнем.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ купив 184 млн доларів за єдиним курсом.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 2 070,7 млн доларів, продав – 108,5 млн доларів.

За єдиним курсом з початку року куплено валюти на 3 393,6 млн доларів, а продано – 370,73 млн доларів.

Також з початку року НБУ купив 15 млн доларів за запитом найкращої ціни.

У цілому з початку року НБУ купив на міжбанку в ході інтервенцій 5 479,3 млн доларів, а продав - 479,23 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 року НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.

Національний банк у листопаді оштрафував Европромбанк на 400 тис. гривень, Мегабанк – на 200 тис. гривень, Радабанк – на 300 тис. гривень і Ощадбанк – на 200 тис. гривень за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в листопаді збільшився на 3,6% з 53,086 млрд гривень (на 1 жовтня) до 55,006 млрд гривень (на 1 листопада).

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