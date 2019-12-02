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02 грудня 2019, понеділок, 09:28 5
Події 2019-12-02T10:15:01+02:00
Українські Новини
У Києві сталася пожежа в дитячому саду: є жертви

У Києві сталася пожежа в дитячому саду: є жертви

пожежа, смертельна пожежа, Пожежа в Києві, пожежа в дитсадку
Пожежа в дитячому саду. Фото: Інформатор
Пожежа в дитячому саду. Фото: Інформатор

У Києві у Дніпровському районі вранці 2 грудня сталася пожежа в закладі дошкільної освіти №554, внаслідок якої загинув чоловік.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"До місця виклику було направлено рятувальників 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши, вогнеборці встановили, що пожежа виникла на першому поверсі дитячого навчального закладу. На момент прибуття рятувальних підрозділів біля будинку знаходилося тіло чоловіка 1945 р.н., ймовірно охоронця закладу, який намагався самостійно загасити пожежу", - йдеться в ньому.

Зазначається, що о 07:20 пожежу локалізували, а о 07:35 ліквідували.

На місці пожежі працювало 5 одиниці пожежно-рятувальної техніки та близько 23 людей особового складу. Причина пожежі та обставини смерті людини будуть встановлені правоохоронними органами.

Як повідомляли Українські Новини, у Шевченківському районі Києва у вівторок, 19 листопада, сталася пожежа в адміністративному приміщенні, яке використовувалося як хостел. Раніше в центрі Києва у будівлі Міноборони сталася пожежа.

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