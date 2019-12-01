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01 грудня 2019, неділя, 22:58 33
Політика світу 2019-12-02T01:15:02+02:00
Українські Новини
Данія вперше оголосила, що безпека Гренландії важливіше тероризму

Данія вперше оголосила, що безпека Гренландії важливіше тероризму

Данія, США, Дональд Трамп, Гренландія
Гренландія Фото: Nasa
Гренландія Фото: Nasa

Після заяв президента США Дональда Трампа про бажання купити Гренландію, Данія вперше оголосила, що безпека цього арктичного острова, який належить їй, важливіше таких загроз, як тероризм і кіберзлочинність. Служба військової розвідки Данії (FE) пов'язує це, серед іншого, з можливими змінами в американській політиці, пише "ВВС-Україна"

Гренландія - частина Данії, яка користується надзвичайно широкою автономією. У 1985 році вона вийшла зі складу Європейського економічного співтовариства, також у неї є право укладати торгові договори з іншими країнами.

Китай вже підписав з нею договори про розробку місцевих родовищ.

Очільник Служби військової розвідки Данії Ларс Фіндсен сказав, що Гренландія зараз - головне питання безпеки королівства, оскільки в Арктиці починається конкуренція між світовими державами, зокрема, США, Китаєм та Росією.

У серпні уряд Данії назвав абсурдною пропозицію Дональда Трампа купити Гренландію у Копенгагена.

Відразу після цього Трамп скасував офіційний візит до Данії і назвав заяву прем'єр-міністра цієї країни огидною.

США проявляють інтерес до Гренландії вже давно. Вперше Вашингтон запропонував купити цей острів у 1867 році, а востаннє, якщо не брати до уваги слів Трампа, - в 1941 році, коли Америка забезпечувала безпеку цієї території.

Гренландія відігравала важливу роль під час холодної війни.

У селищі Туле знаходиться американська база з величезним радаром, що стежить за простором над Арктикою на випадок ракетного нападу. Це найпівнічніша військова база США.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як Трамп скасував свій візит до Данії через відмову в купівлі Гренландії, його звинуватили в неповазі до королеви.

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