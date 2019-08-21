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  • Это оскорбление королевы, - Трампа раскритиковали власти Дании за отмененный визит
21 августа 2019, среда, 13:11 73
Мир 2019-08-21T13:12:42+03:00
Українські Новини
Это оскорбление королевы, - Трампа раскритиковали власти Дании за отмененный визит

Это оскорбление королевы, - Трампа раскритиковали власти Дании за отмененный визит

Дональд Трамп. Фото: depo.ua
Дональд Трамп. Фото: depo.ua

После того, как Трамп отменил свой визит в Данию из-за отказа в покупке Гренландии, его обвинили в неуважении к королеве. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Jyllands Posten.

"В конце концов, это оскорбление нашей королевы. Сначала этот человек фактически сам себя приглашает в нашу страну, затем королева реагирует на это, посылая официальное приглашение, а он после этого отменяет визит", - сказал бывший глава МИД Дании Уффе Еллеман-Йенсен , добавив, что не слышал о подобных прецедентах ранее .

По этому поводу высказался и другой экс-глава МИД Дании Мартин Лидегор.

"Как датчанину (и консерватору), мне трудно в это поверить. Без всякой на то причины Трамп решает, что (автономная) часть нашей страны продается. Потом обидно отменяет визит, который все готовили. Есть части США, которые продаются? Аляска? пожалуйста, прошу больше уважения ", - написал в Twitter представитель Консервативной партии Дании Расмус ярлов.

В оппозиционной партии Venstre, которую возглавляет експремьер Ларс Льокке-Расмуссен, считают, что отмена визита Трампа является поводом переосмыслить политику безопасности Дании.

"Мы не можем больше рассчитывать на Соединенные Штаты", - сказал представитель партии Якоб Еллеман-Енсен, которого цитирует газета Extrabladet.

Как сообщали Українські Новини, Трамп подтвердил прессе, что хочет купить у Дании Гренландию

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