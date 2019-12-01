Двоє військових загинули під час бойового завдання на Донбасі

2 українських військовослужбовців підірвалися на вибуховому пристрої під час бойового завдання в Донецькій області.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

У неділю диверсійно-розвідувальна група бойовиків спробувала проникнути в тил позицій ООС. Для перекриття шляхів висування і можливого відходу противника командир підрозділу застосував черговий резерв.

Під час виконання завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися 2 українських військових.

"На жаль, внаслідок вибухів наші воїни зазнали поранення, несумісні з життям, та загинули на місці підриву", - зазначає штаб ООС.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 2 рази обстріляли позиції Операції об'єднаних сил в неділю, втрат внаслідок обстрілу не було. При цьому прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС) заявляє, що у листопаді втрати бойовиків становили 107 осіб.

Бойовики 4 рази обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 29 листопада, 1 український військовослужбовець загинув.