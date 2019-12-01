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01 грудня 2019, неділя, 20:38 39
Силові структури 2019-12-01T23:00:02+02:00
Українські Новини
Двоє військових загинули під час бойового завдання на Донбасі

Двоє військових загинули під час бойового завдання на Донбасі

війна на Донбасі, ООС, Втрати в зоні ООС
Свічка Фото: pixabay.com
Свічка Фото: pixabay.com

2 українських військовослужбовців підірвалися на вибуховому пристрої під час бойового завдання в Донецькій області.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

У неділю диверсійно-розвідувальна група бойовиків спробувала проникнути в тил позицій ООС. Для перекриття шляхів висування і можливого відходу противника командир підрозділу застосував черговий резерв.

Під час виконання завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися 2 українських військових.

"На жаль, внаслідок вибухів наші воїни зазнали поранення, несумісні з життям, та загинули на місці підриву", - зазначає штаб ООС.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 2 рази обстріляли позиції Операції об'єднаних сил в неділю, втрат внаслідок обстрілу не було. При цьому прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС) заявляє, що у листопаді втрати бойовиків становили 107 осіб.

Бойовики 4 рази обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 29 листопада, 1 український військовослужбовець загинув.

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