Поліція відкрила кримінальну справу через обстріл автомобіля з дитиною у Києві: розслідують умисне вбивство

Невідомий стріляв у машину і вбив 3-річну дитину на вулиці Льва Толстого в центрі Києва.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіціі Києва, передають Українські Новини.

"Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила у трирічного хлопчика, який також був у салоні. Від отриманого вогнепального поранення дитина померла в кареті "швидкої" по дорозі в лікарню. За фактом вбивства розпочато кримінальне провадження", - написано в ньому.

Стрілянина сталася на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської.

Зловмисник пострілом з невідомої зброї поранив хлопчика, який перебував у салоні машини Range Rover, по дорозі в лікарню дитина померла.

О 17:15 в Києві введена спеціальна поліцейська операція для пошуку зловмисника, який стріляв у автомобіль.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, криміналістична лабораторія та кінологи.

Правоохоронці спілкуються зі свідками і оглядають прилеглу до місця злочину територію, перевіряють наявність камер відеоспостереження, які могли зафіксувати зловмисника.

Слідчі кваліфікують подію як умисне вбивство, кримінальне провадження розпочато за ст. 115 Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, у центрі Києва обстріляли Range Rover, загинула 3-річна дитина.

Обстріляний автомобіль належав депутату Соболєву: в машині, загинув його син.