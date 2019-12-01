У центрі Києва обстріляли Range Rover, загинула 3-річна дитина

У центрі Києва невідомі обстріляли автомобіль Range Rover чорного кольору. На момент інциденту в машині знаходилася дитина. Від отриманих травм він помер. Про це повідомляє Інформатор.

Стрілянина сталася близько 17:00 на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівській. У місті запровадили оперативний план "Сирена". За попередніми даними, поліційські розшукують автомобіль Lexus.

Обстріляний автомобіль у центрі Києва. Фото: kiev.informator.ua

Як повідомляли "Українські Новини", у Дарницькому районі Києва словесна перепалка між чоловіками закінчилася стріляниною. Під час стрілянини було поранено 33-річний чоловік, його госпіталізували.

Раніше в київській багатоповерхівці неплатник комуналки відкрив стрілянину по сусідам.