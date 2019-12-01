підписатися на розсилку
23.8 24.1
26 26.55
˟
  • Новини
  • Події
  • Біля Авдіївки перекинувся рейсовий автобус з 50 пасажирами
01 грудня 2019, неділя, 17:09 27
Події 2019-12-01T20:15:02+02:00
Українські Новини
Біля Авдіївки перекинувся рейсовий автобус з 50 пасажирами

Біля Авдіївки перекинувся рейсовий автобус з 50 пасажирами

ДТП з автобусом, Авдіївка
ДТП під Авдіївка. Фото: police.dn.ua
ДТП під Авдіївка. Фото: police.dn.ua

В Донецькій області потрапив у ДТП рейсовий автобус, який перевозив 50 пасажирів. П'ять осіб постраждали, повідомляє регіональне управління Нацполиции в восересенье, 1 грудня.

Аварія сталася напередодні ввечері біля села Новокалиново в Ясинуватському районі. Водій автобуса не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і перекинувся. На момент ДТП в транспортному засобі перебували 50 пасажирів, п'ятеро з них були травмовані.

Наголошується, що з-за аварії було відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту (ч. 1 ст. 286 КК України).

Як повідомляли Українські Новини, у Вінницькій області через ожеледицю перекинувся автобус з людьми

В Черкаській області зіткнулися 10 авто і автобус з пасажирами: є постраждалі.

Більше новин про: ДТП з автобусом Авдіївка

Архів
Новини
Обстріляний автомобіль належав депутату Соболєву: в машині, загинув його син, - ЗМІ 19:20
У центрі Києва обстріляли Range Rover, загинула 3-річна дитина 18:56
49 українців не змогли відлетіти з Берліна через величезні черги на паспортному контролі 18:17
Зеленський привітав українців з річницею референдуму про незалежність 17:39
Біля Авдіївки перекинувся рейсовий автобус з 50 пасажирами 17:09
більше новин
Гончарук запропонував платити вчителям за кількістю учнів у класах 21:14
У Чернівецькій області нелегально вивезли з кар'єру до 60 вантажівок з копалинами 21:05
Пограбування Ощадбанку. Фото: Інформатор
У Києві підірвали і пограбували "Ощадбанк": вулиця усипана купюрами, оголосили план "Сирена" 11:13 Доповнено
Прикордонники затримали вантажівку. Фото: Держприкордонслужба
В Ужгороді затримали вантажівку з героїном, яка прямувала до Німеччини 20:28
ДТЕК Енерго направив на інвестиції та податки 15,8 млрд гривень за підсумками 9 місяців 10:47
більше новин
Гончарук запропонував платити вчителям за кількістю учнів у класах 21:14
Пограбування Ощадбанку. Фото: Інформатор
У Києві підірвали і пограбували "Ощадбанк": вулиця усипана купюрами, оголосили план "Сирена" 11:13 Доповнено
Немає "спірних кордонів", коли йдеться про Крим, - МЗС Литви звернувся до Apple 19:44
РНБО пояснила, навіщо вивели Кривоноса з робочих груп 13:24
На Донбасі бойовики застосували заборонену зброю: загинув воїн ЗСУ 11:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok