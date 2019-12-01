Біля Авдіївки перекинувся рейсовий автобус з 50 пасажирами

В Донецькій області потрапив у ДТП рейсовий автобус, який перевозив 50 пасажирів. П'ять осіб постраждали, повідомляє регіональне управління Нацполиции в восересенье, 1 грудня.

Аварія сталася напередодні ввечері біля села Новокалиново в Ясинуватському районі. Водій автобуса не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і перекинувся. На момент ДТП в транспортному засобі перебували 50 пасажирів, п'ятеро з них були травмовані.

Наголошується, що з-за аварії було відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту (ч. 1 ст. 286 КК України).

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