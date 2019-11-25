В Винницкой области из-за гололеда перевернулся автобус с людьми

Сегодня, 25 ноября, вблизи Тульчина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, в результате которого пять человек были травмированы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в области.

"По предварительной информации, водитель автобуса "Isuzu"сообщением Ольгополь-Винница из-за гололеда не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров с травмами разной степени тяжести госпитализированы в районную больницу", - говорится в нем.

Авария произошла на автодороге Тульчин - Кирнасовка около 06:00 часов. Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.

По факту аварии открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.

Как сообщали Українські Новини, сегодня, 25 ноября, в большинстве западных областей страны утром гололед и туман, украинцев предупреждали о желтом уровне опасности. При этом в конце осени на смену морозам и ветрам придет резкое потепление и дожди.