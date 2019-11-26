подписаться на рассылку
23.85 24.15
26.15 26.65
˟
ONLINE
26.11.19 11:00 Круглый стол: "Эффективные модели финансирования агросектора по итогам 2019 года"

  • Новости
  • Происшествия
  • В Черкасской области столкнулись 10 авто и автобус с пассажирами: есть пострадавшие
26 ноября 2019, вторник, 10:15 32
Происшествия 2019-11-26T10:45:01+02:00
Українські Новини
В Черкасской области столкнулись 10 авто и автобус с пассажирами: есть пострадавшие

В Черкасской области столкнулись 10 авто и автобус с пассажирами: есть пострадавшие

ДТП с пострадавшими, ДТП с автобусом
ДТП под Уманью. Фото: ГосЧС в Черкасской области
ДТП под Уманью. Фото: ГосЧС в Черкасской области

Под Уманью в Черкасской области масштабное ДТП сковало трассу Киев – Одесса. Там столкнулись 11 автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС региона, авария случилась сегодня, 26 ноября, в 6:54 на 225 километре автодороги. Причиной столкновения пяти грузовиков, пяти легковушек и рейсового автобуса сообщением "Варшава – Херсон" стал гололед.

На момент ДТП в салоне автобуса находились 20 пассажиров, но никто из них не пострадал. Травмы получили три человека с легковых и грузовых автомобилей.

"К ликвидации последствий ДТП привлечены спасатели на 1 специальном автомобиле и 6 человек личного состава. Движение по трассе происходит в реверсном режиме", – отметили в ГосЧС.

ДТП под Уманью. Фото: ГосЧС в Черкасской областиДТП под Уманью. Фото: ГосЧС в Черкасской области

Как сообщали Українські Новини, в Винницкой области из-за гололеда перевернулся автобус с людьми. 25 ноября, в большинстве западных областей страны утром гололед и туман, украинцев предупреждали о желтом уровне опасности

Больше новостей о: ДТП с пострадавшими ДТП с автобусом

Архив
Новости
Доллар и евро обвалились: курс валют в обменниках на вторник 10:43
В Албании произошло мощное землетрясение, есть погибшие 10:27
Генпрокуратура сообщила экс-судье райсуда Киева о подозрении по делу Майдана 10:15
ДТП под Уманью. Фото: ГосЧС в Черкасской области
В Черкасской области столкнулись 10 авто и автобус с пассажирами: есть пострадавшие 10:15
Автогаз взлетит в цене: эксперты спрогнозировали стоимость горючего 10:03
больше новостей
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
Полиция открыла уголовное дело по ДТП с участием Николая Кулебы 23:51
Экс-мэр оккупированной Горловки Матюха оказался украинским разведчиком и 5 лет работал на Украину среди боевиков 23:30
Электронные водительские права появятся в Украине в декабре 22:57
больше новостей
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
В России объяснили пропажу из украинских катеров личных вещей моряков 12:13
Подозреваемый в госизмене экс-замминистра экономики Бровченко вышел из СИЗО под залог в 570 тыс. гривен 12:24
Мы не хотим конфликта с Россией: помощник Трампа объяснил, почему Украину пока не примут в НАТО 13:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok