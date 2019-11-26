В Черкасской области столкнулись 10 авто и автобус с пассажирами: есть пострадавшие

Под Уманью в Черкасской области масштабное ДТП сковало трассу Киев – Одесса. Там столкнулись 11 автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС региона, авария случилась сегодня, 26 ноября, в 6:54 на 225 километре автодороги. Причиной столкновения пяти грузовиков, пяти легковушек и рейсового автобуса сообщением "Варшава – Херсон" стал гололед.

На момент ДТП в салоне автобуса находились 20 пассажиров, но никто из них не пострадал. Травмы получили три человека с легковых и грузовых автомобилей.

"К ликвидации последствий ДТП привлечены спасатели на 1 специальном автомобиле и 6 человек личного состава. Движение по трассе происходит в реверсном режиме", – отметили в ГосЧС.

ДТП под Уманью. Фото: ГосЧС в Черкасской области

Как сообщали Українські Новини, в Винницкой области из-за гололеда перевернулся автобус с людьми. 25 ноября, в большинстве западных областей страны утром гололед и туман, украинцев предупреждали о желтом уровне опасности.