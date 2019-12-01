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01 грудня 2019, неділя, 13:49 2
Силові структури 2019-12-01T14:00:01+02:00
Українські Новини
Втрати бойовиків на Донбасі за місяць становили більш ніж 100 осіб

Втрати бойовиків на Донбасі за місяць становили більш ніж 100 осіб

Новини ДНР, Новини ЛНР, ООС, війна на Донбасі, Втрати бойовиків

Прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС) заявляє, що в листопаді втрати бойовиків становили 107 осіб.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Російський агресор продовжує втрачати особовий склад. У разі загрози життю і здоров'ю, спроб захоплення територій або проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп українські військовослужбовці дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, за інформацією розвідки збройних сил, у листопаді 2019 року, втрати збройних формувань бойовиків становили 107 осіб.

41 бойовик був ліквідований, а ще 66 - складають санітарні втрати ворога.

Як повідомляли Українські Новини, 10 бойовиків були убиті і 15 поранені внаслідок бойових дій в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) з 22 по 28 листопада.

Крім того, за даними штабу ООС, з 16 по 22 листопада 9 бойовиків було вбито і 10 поранено внаслідок бойових дій на Донбасі.

Тим часом більшість українців проти припинення військових дій і визнання "ДНР" і "ЛНР".

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