Втрати бойовиків на Донбасі за місяць становили більш ніж 100 осіб

Прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС) заявляє, що в листопаді втрати бойовиків становили 107 осіб.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Російський агресор продовжує втрачати особовий склад. У разі загрози життю і здоров'ю, спроб захоплення територій або проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп українські військовослужбовці дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, за інформацією розвідки збройних сил, у листопаді 2019 року, втрати збройних формувань бойовиків становили 107 осіб.

41 бойовик був ліквідований, а ще 66 - складають санітарні втрати ворога.

Як повідомляли Українські Новини, 10 бойовиків були убиті і 15 поранені внаслідок бойових дій в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) з 22 по 28 листопада.

Крім того, за даними штабу ООС, з 16 по 22 листопада 9 бойовиків було вбито і 10 поранено внаслідок бойових дій на Донбасі.

Тим часом більшість українців проти припинення військових дій і визнання "ДНР" і "ЛНР".