РНБО пояснила, навіщо вивели Кривоноса з робочих груп

Виведення заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Сергія Кривоноса зі складу низки міжвідомчих комісій і груп пов'язано з перерозподілом функціональних обов'язків

Про це йдеться в повідомленні прес-служби РНБО.

"Сергій Кривонос залишається заступником Секретаря РНБО України. Його виведення зі складу ряду міжвідомчих комісій і груп пов'язано з перерозподілом функціональних обов'язків, і є робочим процесом, який не має жодної політичної складової", - йдеться в ньому.

Також зазначається, що Кривонос є прикомандированим до Апарату РНБО України з Міністерства оборони України, і може бути повернений у розпорядження Міністра оборони України у відповідності до поставлених завдань.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський звільнив заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Сергія Кривоноса від виконання обов'язків голови міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.

Раніше шоумен і продюсер "Кварталу 95" Сергій Сивохо став радником секретаря РНБО.