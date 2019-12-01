У Миколаєві напали на журналіста: поліція відкрила справу

Національна поліція розслідує напад на журналіста миколаївського видання "Новости-N" Олександра Влащенка.

Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації Нацполіціі Миколаївської області, передають Українські Новини.

"30 листопада близько 22:40 в Центральний відділ поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від кореспондента одного з місцевих видань про те, що біля будинку по вул. Садовій невідомий бризнув йому в очі невідомою речовиною і завдав кілька ударів в обличчя, після чого втік", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, на місце події прибули правоохоронці, а також медики, які після огляду госпіталізували потерпілого.

Попередньо слідчі почали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 125 КК України "Умисне легке тілесне ушкодження", санкція статті передбачає покарання від накладення штрафу до виправних робіт на строк до одного року.

Тривають першочергові слідчі дії та вживаються заходи щодо встановлення та затримання особи, причетної до скоєння злочину.

Встановлюються всі обставини і мотиви злочину.

Згідно з повідомленням "Новости-N", лікарі діагностували у Влащенка ураження слизових оболонок очей, порожнини рота і трахеї невідомою речовиною, а також травматичне ушкодження нижньої губи.

Він уже не вперше зазнає нападу.

Як повідомляли Українські Новини, Національний союз журналістів (НСЖУ) зафіксував 4 випадки застосування фізичної сили до журналістів при виконанні ними професійних обов'язків в жовтні. Раніше хулігани напали на журналіста і розмалювали двері його квартири.