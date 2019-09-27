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27 сентября 2019, пятница, 10:46 292 Видео
СМИ 2019-09-27T11:30:03+03:00
Українські Новини
Хулиганы напали на журналиста и изрисовали дверь его квартиры

Хулиганы напали на журналиста и изрисовали дверь его квартиры

Редактор газеты "Правдоискатель" Юрий Шеляженко минувшим вечером подвергся нападению экстремистов у дверей своей квартиры в Киеве. Об этом сообщил сам потерпевний на персональной странице в социальной сети Facebook.

Как информирует портал truth.in.ua, злоумышленники разбили его фотоаппарат. Атака совпала с проблемами в доступности сайта газеты, похожими на DDoS-атаку.

Придя домой, журналист увидел сообщение ненавистнического характера на испачканной красной краской двери его квартиры, в том числе закрашенную табличку газеты "Правдоискатель". Аналогичные сообщения он получал в течение последних недель в Facebook в ответ на публикации о праве на мир, жестоком обращении с призывниками и деятельности Украинского движения пацифистов. Он вызвал полицию и начал фотографировать и снимать дверь, замазанную краской.

Через 40 минут, когда полиция все еще не приехала, экстремисты вернулись на место преступления и принялись записывать видео своих художеств. Когда Юрий Шеляженко начал снимать их, один из экстремистов ударил его и сломал фотоаппарат. Затем преступники скрылись. Полиция приехала только через два часа после вызова.

С разбитого фотоаппарата удалось загрузить видеозапись преступления, на которой видно лицо одного из нападавших. Другой злоумышленник спрятал лицо под медицинской маской.

"Эта возмутительная атака на газету "Правдоискатель" не должна перенести нас в царство страха. Никакие ненавистники не заткнут рот миллионам миролюбивых украинцев. Наша газета будет продолжать писать правду, как мы делаем это уже более десяти лет. Мы требуем мира и вдохновляем читателей верить в себя. В глубине души мы все знаем, что любовь сильнее ненависти, а смелость сильнее страха. Разум и спокойствие преодолеют зло войны и террора", - заявил Юрий Шеляженко.

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