Хулиганы напали на журналиста и изрисовали дверь его квартиры

Редактор газеты "Правдоискатель" Юрий Шеляженко минувшим вечером подвергся нападению экстремистов у дверей своей квартиры в Киеве. Об этом сообщил сам потерпевний на персональной странице в социальной сети Facebook.

Как информирует портал truth.in.ua, злоумышленники разбили его фотоаппарат. Атака совпала с проблемами в доступности сайта газеты, похожими на DDoS-атаку.

Придя домой, журналист увидел сообщение ненавистнического характера на испачканной красной краской двери его квартиры, в том числе закрашенную табличку газеты "Правдоискатель". Аналогичные сообщения он получал в течение последних недель в Facebook в ответ на публикации о праве на мир, жестоком обращении с призывниками и деятельности Украинского движения пацифистов. Он вызвал полицию и начал фотографировать и снимать дверь, замазанную краской.

Через 40 минут, когда полиция все еще не приехала, экстремисты вернулись на место преступления и принялись записывать видео своих художеств. Когда Юрий Шеляженко начал снимать их, один из экстремистов ударил его и сломал фотоаппарат. Затем преступники скрылись. Полиция приехала только через два часа после вызова.

С разбитого фотоаппарата удалось загрузить видеозапись преступления, на которой видно лицо одного из нападавших. Другой злоумышленник спрятал лицо под медицинской маской.

"Эта возмутительная атака на газету "Правдоискатель" не должна перенести нас в царство страха. Никакие ненавистники не заткнут рот миллионам миролюбивых украинцев. Наша газета будет продолжать писать правду, как мы делаем это уже более десяти лет. Мы требуем мира и вдохновляем читателей верить в себя. В глубине души мы все знаем, что любовь сильнее ненависти, а смелость сильнее страха. Разум и спокойствие преодолеют зло войны и террора", - заявил Юрий Шеляженко.