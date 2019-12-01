У Росії автобус впав у річку: щонайменше 19 загиблих

Сьогодні, 1 грудня, в Росії в Стрітенському районі Забайкальського краю внаслідок дорожньо-транспортної пригоди з автобусом Kia Granbird, який впав у річку Куенга, загинули щонайменше 19 людей і 5 постраждало. За попередніми даними, причиною ДТП стало лопнуте колесо, пише ТАСС. За інформацією джерела в правоохоронних органах, серед загиблих двоє неповнолітніх. За даними МНС, в автобусі перебували 44 людини. Частина пасажирів виявилися заблокованими в автобусі, їх довелося деблокувати рятувальникам МНС. До місця події з Чити направили два вертольоти регіонального центру медицини катастроф, туди виїхав губернатор Забайкальського краю Олександр Осипов. Перевізник Сергій Пнів повідомив, що автобус мав ліцензію на перевезення і пройшов всі необхідні технічні огляди. "Усі ліцензії були, страховка була, водій досвідчений, машина проходила всі процедури за техрегламентом: технічний, медичний, регулярний технічний державний огляди", - заявив він. Аварія сталася на 60-му км автодороги Могойтуй - Сретенськ - Олочі. Автобус Kia Granbird прямував з Сретенська в Читу. Протяжність цього маршруту 360 км. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=dCBEnM8y0Hw" frameborder="0" allowfullscreen> Як повідомляли Українські Новини, у Вінницькій області через ожеледицю перекинувся автобус з людьми. Раніше сонний водій автобуса з пасажирами врізався у вантажівку під Києвом.