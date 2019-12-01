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  • У Росії автобус впав у річку: щонайменше 19 загиблих
01 грудня 2019, неділя, 11:56 14
Світ 2019-12-01T13:45:02+02:00
Українські Новини
У Росії автобус впав у річку: щонайменше 19 загиблих

У Росії автобус впав у річку: щонайменше 19 загиблих

ДТП, ДТП з автобусом, ДТП в Росії

Сьогодні, 1 грудня, в Росії в Стрітенському районі Забайкальського краю внаслідок дорожньо-транспортної пригоди з автобусом Kia Granbird, який впав у річку Куенга, загинули щонайменше 19 людей і 5 постраждало. За попередніми даними, причиною ДТП стало лопнуте колесо, пише ТАСС.

За інформацією джерела в правоохоронних органах, серед загиблих двоє неповнолітніх. За даними МНС, в автобусі перебували 44 людини.

Частина пасажирів виявилися заблокованими в автобусі, їх довелося деблокувати рятувальникам МНС.

До місця події з Чити направили два вертольоти регіонального центру медицини катастроф, туди виїхав губернатор Забайкальського краю Олександр Осипов.

Перевізник Сергій Пнів повідомив, що автобус мав ліцензію на перевезення і пройшов всі необхідні технічні огляди.

"Усі ліцензії були, страховка була, водій досвідчений, машина проходила всі процедури за техрегламентом: технічний, медичний, регулярний технічний державний огляди", - заявив він.

Аварія сталася на 60-му км автодороги Могойтуй - Сретенськ - Олочі. Автобус Kia Granbird прямував з Сретенська в Читу. Протяжність цього маршруту 360 км.

Як повідомляли Українські Новини, у Вінницькій області через ожеледицю перекинувся автобус з людьми.

Раніше сонний водій автобуса з пасажирами врізався у вантажівку під Києвом.

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