Сонный водитель автобуса с пассажирами врезался в грузовик под Киевом

На трассе Киев-Харьков автобус с 32 пассажирами развалил грузовик. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киевской области.

Авария произошла утром в среду, 6 ноября. По информации полиции, водитель автобуса Temza, вероятно, заснул из-за чего, безопасная дистанция была недодержана. Это привело к тому, что 62-летний водитель автобуса совершил столкновение с грузовиком марки Mercedes, после чего наехал на отбойник, который разделяет встречные потоки автодороги, и съехал в кювет.

Водитель грузовика, сбив отбойник с правой стороны и съехав в кювет, получил телесные повреждения. Мужчину госпитализировали.

32 пассажира и водитель автобуса, к счастью, телесных повреждений не получили.

На месте происшествия патрульные все еще регулируют движение для обеспечения безопасности всех других участников дорожного движения. Следственно-оперативная группа уже занимается установлением обстоятельств дела и оформлением ДТП. "Берегите себе и не садитесь за руль в состоянии сонливости, усталости или плохого самочувствия!", - добавили в полиции.

Ранее 15 июля, под Киевом, вблизи села Гуровщина, произошло масштабное ДТП с участием маршрутки Volkswagen LT и легковушки Ford Mondeo. В результате аварии на месте погибли два человека, еще 18 были госпитализированы.