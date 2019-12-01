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01 грудня 2019, неділя, 11:38 12
ЗМІ 2019-12-01T12:46:45+02:00
Українські Новини
Бородянский считает, что 92% украинцев не могут отличить правду от фейків

Бородянский считает, что 92% украинцев не могут отличить правду от фейків

Володимир Бородянський, ЗМІ, Журналісти, фейки

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський, який хоче ввести кримінальну відповідальність для журналістів, заявив, що в Україні необхідне законодавство, яке допоможе людям зрозуміти, де правда, а де фейк.

Бородянський в інтерв'ю ZN.UA заявив, що тільки 8% українців можуть відрізнити фейковую новину від правдивої.

"Згідно з останнім дослідженням, тільки 8% українців можуть відрізнити фейк від нефейка. Тобто 92% людей не вміють відрізняти правду від неправди. І якщо у нас ця цифра така велика, то ми говоримо вже не про боротьбу з дезінформацією, а про законодавство, яке захищає правду. Дивно звучить, але цей законопроект щодо протидії дезінформації допоможе людям зрозуміти, що є правдою, а що неправдою", - зазначив Бородянський.

Він також додав, що згоден з міністром оборони, який сказав, що медіаграмотність і вміння відрізнити фейк від нефейка є основною навичкою сучасного громадянина. "Цьому потрібно вчити зі школи, це основа", - додав Бородянський.

Як повідомляли Українські Новини, Бородянський допускає дію кримінальної відповідальності журналістів за дезінформацію до повернення Україною окупованих територій у разі прийняття відповідного законопроекту. Раніше Бородянський прирівняв замовні новини до державної зради і запропонував залучати до кримінальної відповідальності авторів за дезінформацію.

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