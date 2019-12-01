Поліція затримала підозрюваних у пограбуванні Ощадбанку в Києві

Поліція затримала підозрюваних у пограбуванні та підриві відділення Ощадбанку у Києві.

Про це повідомив голова правління Державного Ощадного банку Андрій Пишний на своїй сторінці в Facebook.

"Кілька годин тому поліція затримала осіб, що підозрюються у пограбуванні та підриві, минулої ночі, відділення Ощадбанку. Менше доби знадобилось поліції для того щоб не лише встановити, але й затримати підозрюваних, вилучивши необхідні докази. Безсумнівна, оперативна та професійна робота поліції на усіх рівня: Дніпровське управління поліції, Головне управління поліції в місті Києві, у співпраці зі службою безпеки Ощаду", - йдеться в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, 30 листопада у Дніпровському районі Києва прогримів потужний вибух. На вулиці Ентузіастів, 11, двоє невідомих підірвали відділення "Ощадбанку". Унаслідок детонації винесло вітрину й частина інтер'єру банку.На місці працювали вибухотехніки і слідчі, обставини події та сума вкрадених готівки встановлюються.

Раніше підірвали і пограбували банкомат Приватбанку.