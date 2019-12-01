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01 грудня 2019, неділя, 10:06 248
Силові структури 2019-12-01T14:00:43+02:00
Українські Новини
Поліція затримала підозрюваних у пограбуванні Ощадбанку в Києві

Поліція затримала підозрюваних у пограбуванні Ощадбанку в Києві

Банк, затримання підозрюваних, Поліція, Пограбування банку, Ощадбанк
Ощадбанк. Фото: prm.ua
Ощадбанк. Фото: prm.ua

Поліція затримала підозрюваних у пограбуванні та підриві відділення Ощадбанку у Києві.

Про це повідомив голова правління Державного Ощадного банку Андрій Пишний на своїй сторінці в Facebook.

"Кілька годин тому поліція затримала осіб, що підозрюються у пограбуванні та підриві, минулої ночі, відділення Ощадбанку. Менше доби знадобилось поліції для того щоб не лише встановити, але й затримати підозрюваних, вилучивши необхідні докази. Безсумнівна, оперативна та професійна робота поліції на усіх рівня: Дніпровське управління поліції, Головне управління поліції в місті Києві, у співпраці зі службою безпеки Ощаду", - йдеться в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, 30 листопада у Дніпровському районі Києва прогримів потужний вибух. На вулиці Ентузіастів, 11, двоє невідомих підірвали відділення "Ощадбанку". Унаслідок детонації винесло вітрину й частина інтер'єру банку.На місці працювали вибухотехніки і слідчі, обставини події та сума вкрадених готівки встановлюються.

Раніше підірвали і пограбували банкомат Приватбанку.

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