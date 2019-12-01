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01 грудня 2019, неділя, 08:14 34
Зовнішня політика 2019-12-01T10:00:02+02:00
Українські Новини
У Росії погрожують Україні втратою нових територій

У Росії погрожують Україні втратою нових територій

українсько-російські відносини, нацменшини, Права людини, окупація, російська окупація
В'ячеслав Володін. Фото: Держдума РФ
В'ячеслав Володін. Фото: Держдума РФ

В той час, як у Росії ліквідували рух "За права людини", голова Державної Думи Російської Федерації В'ячеслав Володін заявив, що в Україні постійно порушуються права росіян, угорців і поляків, що може призвести до виходу зі складу України низки областей.

Про це Володін заявив у відповідь на те, що українська делегація не дала виступити на форумі ООН з питань меншин так званого депутату від анексованого Росією Криму Руслану Бальбеку. Заяву оприлюднено на сайті Держдуми РФ.

"Націоналізм, утиск малих народів може призвести до виходу зі складу України низки областей. Це потрібно розуміти влады України і не допускати порушення прав і свобод етнічних груп, які проживають на території країни", — сказав Володін.

При цьому він порекомендував Україні брати приклад з Росії, яка нібито поважає інші мови, хоча ще в 2018 році в анексованому Криму не залишилося жодної школи з українською мовою навчання.

"Потрібно не стукати по столу, як спадкоємці Микити Хрущова, показуючи неповагу до міжнародного майданчика ООН, і до важливості обговорюваної теми, а брати від інших країн кращі практики. Приміром, після возз'єднання з Росією в Криму закріплено три державні мови — російська, українська і кримсько-татарська. До Державної Думи обираються представники різних народів і народностей. Ми цим дорожимо. Це наша сильна сторона – повага до всіх народів нашої країни", — додав представник РФ.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з доповіддю НАТО, Росія відповідальна за порушення прав людини в Україні і Грузії.

Крім того, Amnesty International заявила про погіршення ситуації з правами людини в Криму.

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