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  • В России ликвидировали движение "За права человека" из-за "нарушения закона"
01 ноября 2019, пятница, 22:19 43
Мир 2019-11-01T22:30:23+02:00
Українські Новини
В России ликвидировали движение "За права человека" из-за "нарушения закона"

В России ликвидировали движение "За права человека" из-за "нарушения закона"

Россия, Права человека, нарушение прав человека, Новости России
Права человека. Фото: pixabay
Права человека. Фото: pixabay

Движение Льва Пономарева "За права человека" ликвидировано по решению Верховного суда России. Суд удовлетворил иск министерства юстиции, поданный в середине октября, сообщает "Русская служба BBC".

"Ликвидировать общероссийское общественное движение защиты прав человека "За права человека", его структурные подразделения, исключить сведения о них из Единого реестра юридических лиц", - говорится в решении суда.

Пономарев заявил, что движение не прекратит свою деятельность.

"Конечно, мы продолжим свою работу. Сохраним свой основной костяк. Работа будет продолжена как в Москве, так и по всей России", - сказал он.

Адвокат Карина Москаленко сообщила, что решение о ликвидации движения будет обжаловано, в том числе в Европейском суде по правам человека.

В иске министерства юстиции говорилось, что Генпрокуратура России в декабре 2018 года инициировала проверку организации, но к установленному сроку движение не представило необходимых документов. В минюсте пришли к выводу, что "движение осуществляет уставную деятельность с грубыми нарушениями законодательства России и положений своего устава".

Ведомство также отмечало, что принятый в 2014 году устав движения не соответствуют поправкам в Гражданский кодекс, вступившим в силу перед проведением съезда организации. В движении же отмечают, что тогда минюст успешно зарегистрировал устав.

Кроме того, претензии министерства были связаны с многочисленными штрафами, наложенными на сотрудников движения Роскомнадзором в связи с неуказанием ими статуса "иностранного агента" в общедоступных публикациях.

Представители движения на заседании в четверг просили отложить процесс для организации съезда организации, на котором все выявленные недочеты будут устранены.

"30 ноября будет созван съезд движения, который устранит формальные нарушения, установленные минюстом", - сказал Пономарев.

В минюсте в ответ заявили, что всего движение допустило 13 нарушений, из которых четыре - неустранимые.

"Нарушений устава и закона при созыве и проведении съезда допущено много, и все это представлено в органы власти. Это же не междусобойчик какой-то за чаем. Это официальная отчетность, которую я не представляю, как сейчас исправить", - сказал представитель минюста.

Пономарев ранее называл действия минюста "местью силовиков", связанной с участием движения в защите фигурантов дел "Сети", "Хизб ут-Тахрир" и "Свидетелей Иеговы" (все три организации признаны экстремистскими и запрещены в России).

Как сообщали Українські Новини, Россия против была против заседания в ООН, посвященного правам человека. Согласно докладу НАТО, РФ ответственна за нарушение прав человека в Украине и Грузии.

Тем временем Amnesty International заявляет об ухудшении ситуации с правами человека в Крыму.

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