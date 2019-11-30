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  • Росія випробувала гіперзвукову ракету "Кинджал" в Артиці, - росЗМІ
30 листопада 2019, субота, 19:22 15
Світ 2019-11-30T19:29:34+02:00
Українські Новини
Росія випробувала гіперзвукову ракету "Кинджал" в Артиці, - росЗМІ

Росія випробувала гіперзвукову ракету "Кинджал" в Артиці, - росЗМІ

Випробування ракет, Ракетні випробування, випробування військової техніки, Ракета, Арктика, Новини Росії
Артика. Фото: pixabay
Артика. Фото: pixabay

Російський винищувач Міг-31К в середині листопада вперше вистрілив гіперзвуковою ракетою "Кинджал" в російській Арктиці по полігону Пембой (розташований на північний схід від Воркути), повідомляє російське агентство ТАСС з посиланням на два джерела в оборонно-промисловому комплексі.

"Випробування пройшли в середині листопада. Пуск ракети був виконаний по наземній цілі, яка перебувала на полігоні Пембой, з літака-носія Мить-31К, який злетів з аеродрому Оленегорськ", - сказав один зі співрозмовників агентства.

Інше джерело підтвердило факт проведення випробувань "Кинджала", зазначивши, що "швидкість ракети досягла 10 Махів".

У Повітряно-космічних силах Росії не стали коментувати по телефону надану джерелами інформацію.

"Кинджал" - новітній російський авіакомплекс, до складу якого входить літак-носій Міг-31К і гіперзвукова ракета. За даними російських ЗМІ, ракета "Кинджала" є авіаційним варіантом ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". Наразі на дослідно-бойовому чергуванні стоїть одна ескадрилья Міг-31К з гіперзвуковими ракетами в Південному військовому окрузі.

Вперше про комплекс "Кинджал" повідомив президент РФ Володимир Путін у посланні Федеральним зборам у березні 2018 року. Тоді були показані відеоматеріали випробування гіперзвукових ракет з його складу.

Як повідомляли Українські Новини, в Росії вибухнув реактивний двигун на випробуванні нової ракети, є жертви. Також у США провели пуск балістичної ракети, а КНДР випробувала нову тактичну зброю і не говорять, яку саме.

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