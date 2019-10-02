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02 октября 2019, среда, 17:21 262
Америка 2019-10-02T17:22:50+03:00
Українські Новини
Пролетела почти 7 километров и попала точно в цель: США провели пуск баллистической ракеты

Пролетела почти 7 километров и попала точно в цель: США провели пуск баллистической ракеты

Министерство обороны США провело четвертый с начала года пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III на авиабазе Ванденберг, штат Калифорния, чтобы проверить надежность ее систем.

Об этом сообщила пресс-служба Командования глобального удара ВВС США.

Командование глобальных ударов ВВС СШАЗапуск баллистической ракеты. Фото: afgsc.af.mil

Учебная головная часть ракеты преодолела расстояние около 6,75 тыс. км и поразила цель в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане.

"Эти запуски не являются ответной реакцией на какие-либо события в мире или кризисные ситуации в регионах", – заверило командование.

Пресс-служба сообщает, что ежегодно осуществляется до четырех пусков ракет. Специалисты Пентагона, Минэнерго и Стратегического командования ВС используют полученные при этом данные для проверки готовности имеющихся ракет.

Согласно американским экспертам, в ведении ВВС находятся 400 Minuteman III, на которых установлено по одному ядерному заряду мощностью 300 или 335 килотонн. Они несут боевое дежурство на базах Малмстром (штат Монтана), Майно (штат Северная Дакота) и имени Фрэнсиса Уоррена (штат Вайоминг). Еще 50 шахт имеется в резерве: в них незамедлительно могут быть размещены БР, если это потребуется.

Как сообщали Українські Новини, Китай похвастался своей новейшей баллистической ракетой DF-41 на параде в честь 70-летия КНР, а в Северной Корее обнаружили тайную оружейную базу с ракетами.

Напомним, КНДР угрожает возобновить ядерную программу, если США не отменят санкции.

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