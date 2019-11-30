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30 листопада 2019, субота, 13:15 19 Карта
Суспільство 2019-11-30T13:40:55+02:00
Українські Новини
В першу зимову ніч Україну засипле снігом і вдарить мороз: прогноз погоди на неділю

В першу зимову ніч Україну засипле снігом і вдарить мороз: прогноз погоди на неділю

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Снігопад в Одесі. Фото: dumskaya.net
Снігопад в Одесі. Фото: dumskaya.net

У неділю, 1 грудня в Києві мінлива, вночі і вранці місцями невеликий мокрий сніг, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1..-3 і вдень -1..-1 градуса.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На Заході мінлива хмарність, вночі і вранці місцями невеликий мокрий сніг, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі -1..-7 градусів, удень +3..-3 градусів. У Карпатах вночі і вранці місцями невеликий мокрий сніг, вдень без опадів, температура вночі -8..-13 градусів, вдень -2..-7 градусів. У Моршині вночі і вранці місцями невеликий мокрий сніг, вдень без опадів, температура вночі -3..-5 градусів, вдень -1..+1 градус. У Трускавці вночі і вранці місцями невеликий мокрий сніг, вдень без опадів, температура вночі -2..-4 градуси, вдень -1..+1 градус. У Сваляві вночі та вранці місцями невеликий мокрий сніг, вдень без опадів, температура вночі -1..-3 градуси, удень 0..+2 градуси.

На Півночі мінлива хмарність, вночі і вранці місцями невеликий мокрий сніг, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 0..-6 градусів, вдень -2..+3 градуси, у Сумській -4..+1 градус.

У Центрі мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 0..-6 градусів, вдень -2..+3 градуси, Кіровоградській та Дніпропетровській -1..+4 градуси.

На Сході мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі-2..- 4 градуси, вдень -2..+3 градуси, у Донецькій області -1..+4 градуси.

На Півдні україни мінлива хмарність, вночі і вранці невеликий дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі-2..- 3 градусів, вдень 0..+6 градусів, в Одеській області +2..+7 градусів. У Криму мінлива хмарність, вночі та вранці дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 0..+5 градусів, удень +2..+7 градусів. У Ялті вночі та вранці дощ, вдень без опадів, температура вночі +2..+4 градусів, вдень +4..+6 градусів.

Нагадаємо, згідно з прогнозами синоптиків зима буде з рекордними морозами, снігопадами, але в цілому досить теплою.

Тим часом, синоптик дала прогноз на вихідні зі снігопадами та морозом.

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