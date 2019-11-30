На Донбасі бойовики застосували заборонену зброю: загинув воїн ЗСУ

Бойовики 7 раз обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) 29 листопада, 1 український військовослужбовець загинув.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"29 листопада збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82-мм, а також гранатометів різних систем і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно", - написано в ньому.

Наголошується, що противник стріляв у Кримського, Луганського, Водяного, Широкіно, Старогнатовки і Новотроїцького.

Як повідомляли Українські Новини, 10 бойовиків були убиті і 15 поранені в результаті бойових дій в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) за тиждень з 22 по 28 листопада.

11 листопада практична фаза розведення військ завершилася в районі Петровського і Богданівки. А в Генштабі заявили, що після розведення військ в Золотому обстрілу не було.