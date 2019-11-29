У Росії розглядають можливість виплати $3 млрд боргу газом

Росія підтверджує обговорення можливості виплати компанією "Газпром" (Росія) 3 млрд доларів за рішеннями Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма газом.

Про це в інтерв'ю радіо НВ сказав виконавчий директор групи національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передають Українські Новини.



"Міністр Новак (міністр енергетики Росії Олександр Новак), який був на переговорах, він в принципі визнав той факт, що вони обговорюють питання виконання рішення арбітражу через відповідні поставки газу. Ми навіть з публічних тверджень бачимо певний прогрес. 3 млрд доларів - це дуже багато газу. Ми імпортуємо в різні роки плюс мінус 10 млрд куб. м, сума про яку ми ведемо мову - 3 млрд в нинішніх цінах точно більше, ніж на рік споживання", - сказав він.



Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз України" готова розглянути виплату компанією "Газпром" 3 млрд доларів за результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмському арбітражі газом.



У листопаді "Нафтогаз" виграв апеляцію за позовом компанії "Газпрому" про виконання рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольму.



28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" про компенсацію 4,63 млрд доларів за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту.



За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмському арбітражі "Газпром" повинен заплатити 2,82 млрд доларів на користь НАКу.