У Гаазі невідомий напав з ножем на людей в розпал Чорної п'ятниці

У центрі Гааги (Нідерланди) на головній торговельній вулиці Grote Marktstraat, де особливо людно з нагоди "чорної п'ятниці", невідомий атакував з ножем людей.

За словами поліції, троє людей отримали поранення. Доля нападника/нападників поки невідома.

Steekincident met meerdere gewonden aan de #GroteMarktstraat in #DenHaag. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Meer info volgt via dit kanaal. — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) 29 ноября 2019 г.

Volgens de eerste berichten zou er een #steekpartij zijn geweest in de #GroteMarktstraat, waarbij meerdere personen gewond zijn geraakt. Een @depolitieheli vliegt inmiddels boven het incident. pic.twitter.com/fkS8hJieQR — Redactie Regio15.nl (@regio15) 29 ноября 2019 г.

Правоохоронці оточили місце нападу. На місце прибув поліцейський вертоліт і бійці спецпідрозділу DSI.



Як повідомляли Українські Новини, сьогодні в Лондоні перекрили міст через Темзу через повідомлення про стрілянину. Пізніше стало відомо, що це був теракт і загинули дві людини.