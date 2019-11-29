підписатися на розсилку
23.85 24.15
26.05 26.55
˟
29 листопада 2019, пʼятниця, 23:10 8
Європа 2019-11-30T00:30:01+02:00
Українські Новини
У Гаазі невідомий напав з ножем на людей в розпал Чорної п'ятниці

У Гаазі невідомий напав з ножем на людей в розпал Чорної п'ятниці

Напад, Чорна П'ятниця, Grote Marktstraat, Гаага
У Гаазі напали на людей. Фото: Twitter/Politie Den Haag eo
У Гаазі напали на людей. Фото: Twitter/Politie Den Haag eo

У центрі Гааги (Нідерланди) на головній торговельній вулиці Grote Marktstraat, де особливо людно з нагоди "чорної п'ятниці", невідомий атакував з ножем людей.

За словами поліції, троє людей отримали поранення. Доля нападника/нападників поки невідома.

Правоохоронці оточили місце нападу. На місце прибув поліцейський вертоліт і бійці спецпідрозділу DSI.


Як повідомляли Українські Новини, сьогодні в Лондоні перекрили міст через Темзу через повідомлення про стрілянину. Пізніше стало відомо, що це був теракт і загинули дві людини.

Більше новин про: Напад Чорна П'ятниця Grote Marktstraat Гаага

Архів
Новини
У Росії розглядають можливість виплати $3 млрд боргу газом 23:42
У Гаазі напали на людей. Фото: Twitter/Politie Den Haag eo
У Гаазі невідомий напав з ножем на людей в розпал Чорної п'ятниці 23:10
Суд заарештував Альперіна і призначив заставу 70 млн гривень 22:44
Лондон. Фото: Twitter/GeorgeBarden
У Лондоні через теракт на мосту загинули дві людини 22:21
Снігопади та ожеледиця: в Україні оголосили штормове попередження 22:00
більше новин
Норкові ферми можуть залучити в АПК України до 2021 року не менше $500 млн інвестиці 09:40
Держава поверне більше грошей, домовившись із Бахматюком у справі VAB банку, – ConcordeCapital 10:24
Глава АМКУ повідомив про рекордні 723 млн гривень надходжень до держбюджету від штрафних санкцій 12:51
Автозапчастини та предмети мистецтва: що заборонили перевозити через лінію обмеження на Донбасі 18:15
Мендель назвала Литву Латвією, а потім запевнила, що це - троллінг 10:14 Фото
більше новин
Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса від виконання обов'язків голови робочої групи зі зміцнення обороноздатності 20:08
Індустріальні парки можуть стати драйверами промислового розвитку українських регіонів, – Прокопенко 17:49
НАБУ не допускає адвокатів до матеріалів справи і чинить політичний тиск, – адвокат Бахматюка 16:36
Андрій Богданець. Фото: facebook.com/andriy.bogdanets
Депутат від "Слуги народу" Богданець після того, як проломив перехожому череп і зламав щелепу, втік в АТО, - вирок 18:02
В Україні можуть з'явитися приватні СІЗО за типом готелів 21:26
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok