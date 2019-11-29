підписатися на розсилку
23.85 24.15
26.05 26.55
˟
29 листопада 2019, пʼятниця, 20:28 17
Силові структури 2019-11-29T23:32:45+02:00
Українські Новини
В Ужгороді затримали вантажівку з героїном, яка прямувала до Німеччини

В Ужгороді затримали вантажівку з героїном, яка прямувала до Німеччини

Держприкордонслужба, вантажівка, Наркотики, Героїн
Прикордонники затримали вантажівку. Фото: Держприкордонслужба
Прикордонники затримали вантажівку. Фото: Держприкордонслужба

Українські прикордонники у пункті пропуску "Ужгород" затримали вантажівку з імовірно важкими наркотиками, яка прямувала до Німеччини.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

"На кордоні зі Словаччиною увагу прикордонного наряду привернув вантажний автомобіль марки "Вольво", яким керував 30-річний громадянин України. Транспортний засіб з вантажем клеєної фанери прямував до Німеччини. За попередньою інформацією, що надійшла від співробітників оперативно-розшукового відділу, вантажівка направили на поглиблений огляд. У схованці, облаштованій у листах фанери, прикордонники виявили пакети з речовиною темно-коричневого кольору", - йдеться в повідомленні.

За результатами попереднього експрес-аналізу у вантажівці був героїн. Знахідку направили на експертизу фахівцям, а водія, який перевозив речовина, затримали. Наразі триває огляд і встановлюють кількість і вага виявленої речовини.

Прикордонники затримали вантажівку. Фото: ДержприкордонслужбаПрикордонники затримали вантажівку. Фото: Держприкордонслужба

Як повідомляли Українські Новини, депутат Львівської тергромади продав наркотиків на 21 мільйон гривень.

Раніше в Чернівцях вилучили наркотиків на 7 мільйонів гривень.

Більше новин про: Держприкордонслужба вантажівка Наркотики Героїн

Архів
Новини
У Росії розглядають можливість виплати $3 млрд боргу газом 23:42
У Гаазі напали на людей. Фото: Twitter/Politie Den Haag eo
У Гаазі невідомий напав з ножем на людей в розпал Чорної п'ятниці 23:10
Суд заарештував Альперіна і призначив заставу 70 млн гривень 22:44
Лондон. Фото: Twitter/GeorgeBarden
У Лондоні через теракт на мосту загинули дві людини 22:21
Снігопади та ожеледиця: в Україні оголосили штормове попередження 22:00
більше новин
Норкові ферми можуть залучити в АПК України до 2021 року не менше $500 млн інвестиці 09:40
Держава поверне більше грошей, домовившись із Бахматюком у справі VAB банку, – ConcordeCapital 10:24
Глава АМКУ повідомив про рекордні 723 млн гривень надходжень до держбюджету від штрафних санкцій 12:51
Автозапчастини та предмети мистецтва: що заборонили перевозити через лінію обмеження на Донбасі 18:15
Мендель назвала Литву Латвією, а потім запевнила, що це - троллінг 10:14 Фото
більше новин
Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса від виконання обов'язків голови робочої групи зі зміцнення обороноздатності 20:08
Індустріальні парки можуть стати драйверами промислового розвитку українських регіонів, – Прокопенко 17:49
НАБУ не допускає адвокатів до матеріалів справи і чинить політичний тиск, – адвокат Бахматюка 16:36
Андрій Богданець. Фото: facebook.com/andriy.bogdanets
Депутат від "Слуги народу" Богданець після того, як проломив перехожому череп і зламав щелепу, втік в АТО, - вирок 18:02
В Україні можуть з'явитися приватні СІЗО за типом готелів 21:26
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok